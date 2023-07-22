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Messi ilk maçında Inter Miami'ye galibiyeti getirdi

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda Inter Miami, Lionel Messi'nin ilk kez forma giyerek galibiyet golünü attığı maçta Cruz Azul'u 2-1 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Messi ilk maçında Inter Miami'ye galibiyeti getirdi Fotoğraf: Arturo Jimene/AA

Ankara

Arjantinli yıldız futbolcu Messi'nin ABD macerası, zaferle başladı. Turnuvanın grup maçında, ABD'nin Inter Miami takımı, Meksika temsilcisi Cruz Azul'u 20 bin seyirci kapasiteli DRV PNK Stadı'nda konuk etti.

Messi'yi canlı izleyebilmek adına Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, tenisin efsane isimlerinden Serena Williams, televizyon yıldızı Kim Kardashian gibi simaların tribünden takip ettiği karşılamanın ilk yarısını Inter Miami, 44. dakikada Robert Taylor'ın golüyle 1-0 önde kapattı.

İkinci devreye daha atak başlayan Cruz Azul, 65. dakikada Carlos Antuna'nın ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. ABD temsilcisinde ilk maçına, 54. dakikada Benjamin Cremaschi'nin yerine dahil olan 36 yaşındaki Messi, 90+4. dakikada frikikten attığı golle takımının sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

Maçın ardından duygularını dile getiren Messi, "Böyle bir zaferle başlamayı hedefliyorduk ve taraftarımıza bunu gösterdik. Bu tür organizasyonlara, maçın sonuna kadar beklemek zorunda kalsak da galibiyetle başlamak çok önemlidir. Bunun için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

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