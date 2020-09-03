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Dünyadan Spor

Messi, Barcelona'da kalma seçeneğini değerlendiriyor

Lionel Messi'nin babası ve menajeri Jorge Messi, Arjantinli futbolcunun bir sezon daha Barcelona'da oynama seçeneğini düşündüklerini söyledi.

Şenhan Bolelli   | 03.09.2020
Messi, Barcelona'da kalma seçeneğini değerlendiriyor

Madrid

Barcelona'nın ayrılmasına izin vermediği Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin takımda kalma seçeneğini değerlendirmeye başladığı bildirildi.

Lionel Messi'nin Barcelona ile arasındaki müzakereleri yöneten, futbolcunun babası ve aynı zamanda menajeri Jorge Messi, İspanyol basınının takibine alındı.

Messi ile Barcelona arasındaki sorunu dünkü açıklamalarında "zor" diye değerlendiren Jorge Messi, Manchester City ve teknik direktör Josep Guardiola ile görüştükleri iddialarını yalanlamıştı.

Arabasıyla parka girerken bu sabah görüntülenen Jorge Messi, Cuatro Televizyonu'nun muhabirinin "Messi'nin bu yıl kalıp, seneye bonservisi elinde ayrılması olasılığını düşünüyor musunuz?" sorusuna "evet" diye cevap verdi.

Jorge Messi ayrıca dün Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu ile yaptıkları görüşme için "çok iyi" yorumunda bulundu.

Söz konusu toplantıda Bartomeu'nun, Messi'nin ayrılmasını müzakere etmeyeceklerini söylediği ve yıldız futbolcuya iki yıllık yeni sözleşme önerisini yenilediği iddia edilmişti.

İspanyol basını, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun Barcelona'dan ayrılmakta kararlı olduğunu yazsa da Katalan kulübünün 700 milyon avroluk serbest kalma bedelinde direnmesi halinde bir yıl daha oynayıp 30 Haziran 2021'de sözleşmesi bittikten sonra başka takıma gitme olasılığını da artık düşünmeye başladığını ileri sürüyor.

Altyapısından yetiştiği Barcelona'nın A takımında 16 yıldır forma giyen Messi'nin halen önünde kırılmayı bekleyen rekorların olduğunu yazan Katalan basını, bunları şu şekilde sıraladı: Barcelona'da en fazla maça çıkma (Xavi Hernandez 767 / Messi 731), bir takımda en fazla gol atma (Pele 643 / Messi 631), bir takımda en fazla kupa kazanma (Ryan Giggs 36 / Messi 34) ve bir takımda en uzun sezon forma giyme (Xavi Hernandez ve Carles Rexach 17 / Messi 16).

Barcelona Kulübüne 25 Ağustos'ta avukatlık bürosu aracılığıyla faks göndererek ayrılma talebini ileten Messi, takımın hazırlık kapı öncesinde 30 Ağustos'ta yaptığı sağlık kontrolüne ve şimdiye kadar gerçekleştirilen antrenmanlara katılmadı.

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