UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

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Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. Medipol Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Berad Büyük   | 28.02.2020
Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag oldu

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 16 turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu belirlendi.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Medipol Başakşehir, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

Seribaşı uygulamasının olmadığı kurada aynı ülkeden takımlar eşleşebiliyor.

Bu turda ilk maçlar 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen ve bugün saat 20.00'de oynanacak Salzburg-Eintracht Frankfurt karşılaşmasının galibi Basel ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Medipol Başakşehir - Kopenhag (Danimarka)

Olympiakos (Yunanistan) - Wolverhampton (İngiltere)

Glasgow Rangers (İskoçya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

Wolfsburg (Almanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Inter (İtalya) - Getafe (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Roma (İtalya)

Salzburg/Eintracht Frankfurt - Basel (İsviçre)

LASK (Avusturya) - Manchester United (İngiltere)

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