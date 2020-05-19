Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
Medipol Başakşehir'de dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
İstanbul
Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.