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Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Medipol Başakşehir'de dün yapılan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 19.05.2020
Medipol Başakşehir'de Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

İstanbul

Medipol Başakşehir'de dün yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımız her hafta rutin uygulanan Kovid-19 testlerine girmektedir. Kulübümüzde dün yapılan testler sonucunda tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız iki grup halinde antrenmanlarını sürdürmeye devam edecektir." denildi.

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