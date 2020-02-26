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Maria Sharapova tenisi bıraktı

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Rus tenisçi Maria Sharapova, emeklilik kararı verdiğini açıkladı.

Mutlu Demirtaştan   | 26.02.2020
Maria Sharapova tenisi bıraktı

İstanbul

Vanity Fair dergisi için kaleme aldığı yazıyla tenisi bıraktığını duyuran 32 yaşındaki Sharapova, "Tek bildiğiniz hayatı nasıl geride bırakabilirsiniz? 28 yıl boyunca severek yaptığım, sayısız gözyaşı, tarif edilemez heyecanlar yaşadığım, bir aile edindiğim bu sporda küçük bir kızken adım attığınız kortlardan nasıl ayrılabilirsiniz? Buna biraz yeniyim, bu yüzden beni affedin. Tenis, sana elveda diyorum." ifadelerini kullandı.

Tek kadınlarda eski dünya 1 numarası Sharapova, kariyeri boyunca 2004 Wimbledon, 2006 ABD Açık, 2008 Avustralya Açık, 2012 ve 2014 Fransa Açık şampiyonlukları yaşamıştı.

Sharapova, 2016'da doping yaptığı gerekçesiyle 15 ay tenisten men cezası almıştı.

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