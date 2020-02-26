Euro
6.71
Dolar
6.16
BIST 100
113,466.70
Altın
1,651.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milliyet ve İzmir Ticaret Odası Buluşması - İzmir
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City'den CAS'a 'men' başvurusu

Manchester City, iki sezon Avrupa kupalarından men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 26.02.2020
Manchester City'den CAS'a 'men' başvurusu

İstanbul

İngiltere kulübü Manchester City, UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurdu.

CAS'tan yapılan açıklamaya göre Manchester City, UEFA'nın 14 Şubat'ta kulübe verdiği 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için Avrupa kupalarından men ve 30 milyon avro para cezasına ilişkin karara itiraz etti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu tarafından İngiltere kulübüne verilen cezanın, 2012-2016 yıllarındaki finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle uygulandığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Manchester City'den CAS'a 'men' başvurusu

Manchester City'den CAS'a 'men' başvurusu

Galatasaray'dan Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay'dan şampiyonluk değerlendirmesi

Süper Lig'de kıran kırana yarış

Süper Lig'de kıran kırana yarış
Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı

Liverpool, Premier Lig'de üst üste 18. galibiyetini aldı
Süper Lig'de görünüm

Süper Lig'de görünüm