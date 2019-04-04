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Mandzukic 2021'e kadar Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus, Hırvat forvet Mario Mandzukic'in sözleşmesini uzattı.

Mutlu Demirtaştan   | 04.04.2019
Mandzukic 2021'e kadar Juventus'ta

İstanbul

Juventus Kulübü, 32 yaşındaki golcü futbolcu Mandzukic'in sözleşmesinin 2021'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Almanya'da Wolfsburg ve Bayern Münih, İspanya'da Atletico Madrid gibi takımlarda forma giyen tecrübeli futbolcu, 2015'te Juventus'a transfer oldu. Siyah-beyazlılarda 4. sezonunu geçiren Mandzukic, takımıyla şu ana kadar çıktığı 159 maçta 43 gol attı.


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