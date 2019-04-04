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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan tekvandoculara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporculara tebrik telgrafı gönderdi.

Andaç Hongur   | 04.04.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan altın madalya kazanan tekvandoculara kutlama

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları kutladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Oğuzhan Mustafa Örnek, Gülsena Karakuyulu, Mevlüt Pekcan ve Mustafa Yılmaz'a tebrik telgrafı gönderdi.

Erdoğan, 30 Yaş Üstü Erkek Takımın altın madalya kazanması dolayısıyla Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin'e de bir telgraf göndererek, tebriklerini iletti.


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