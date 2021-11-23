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Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarının 5. haftası, iki karşılaşmayla başladı.

Yunus Kaymaz   | 23.11.2021
Manchester United son 16 turuna kalmayı garantiledi

Istanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, daha önce son 16 turuna kalmayı garantileyen Bayern Münih, deplasmanda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk oldu.

Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi Alman ekibi, 14. dakikada Robert Lewandowski ve 42. dakikada Kingsley Coman'ın golleriyle 2-1 kazandı. Ukrayna temsilcisinin tek golü 70. dakikada Denys Harmash'tan geldi.

Lewandowski, Şampiyonlar Ligi'nde forma giydiği son 9 maçta da gol atmayı başardı.

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayıran İngiliz ekibi Manchester United, deplasmanda İspanya'nın Villarreal takımını 2-0 yenerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

Manchester ekibinin gollerini 78. dakikada Cristiano Ronaldo ile 90. dakikada Jadon Sancho attı.

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