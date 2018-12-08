Manchester United farklı kazandı

İSTANBUL
İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanan maçlarda Manchester United ve Arsenal, sahadan galibiyetle ayrıldı.
Old Trafford Stadı'nda küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fulham'ı ağırlayan Manchester United, başkent ekibini 13. dakikada Ashley Young, 28. dakikada Juan Mata, 42. dakikada Romelu Lukaku ve 82. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle 4-1 mağlup etti.
Konuk ekibin tek golünü 67. dakikada penaltıdan Aboubakar Kamara atarken, 68. dakikada Fulhamlı Frank Zambo kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran Manchester United, gelecek hafta Liverpool ile karşılaşacak.
Öte yandan, ligde zirve mücadelesi veren Arsenal, sahasında Huddersfield Town'ı ağırladı. Arsenal, düşme hattındaki rakibini 83. dakikada Lucas Torreira'nın golüyle 1-0 yendi.
Günün diğer maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Burnley-Brighton Hove Albion: 1-0
Cardiff City-Southampton: 1-0
West Ham United-Crystal Palace: 3-2
Muhabir: Yunus Kaymaz