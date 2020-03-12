Euro
7.06
Dolar
6.30
BIST 100
93,878.06
Altın
1,591.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak maç, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Emre Doğan   | 12.03.2020
Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile Real Madrid arasında yapılacak son 16 turu rövanş maçı, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Manchester City Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Real Madridli futbolcuların 15 gün boyunca karantinaya alınmaları sebebiyle maçın ertelendiği duyuruldu.

İngiliz ekibinin ilk karşılaşmayı deplasmanda 2-1 kazandığı turun rövanşı, 17 Mart Salı günü oynanacaktı.

Real Madrid Kulübü, basketbol takımında bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından futbol ve basketbol takımlarındaki tüm oyuncularını karantinaya aldığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19'la mücadelede ikinci aşamaya geçildi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı
İtalya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1016'ya yükseldi
Üniversitelerde tatil süresince online ve uzaktan eğitimle ders yapılmayacak
Koronavirüs endişesi adım adım Avrupa, ABD ve İran'ı karantinaya taşıyor

Benzer haberler

Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi

Manchester City - Real Madrid maçı ertelendi

Manchester City-Arsenal maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Real Madrid Betis deplasmanında liderliği kaybetti

El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu

El Clasico galibi Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu
İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası üst üste 3. kez Manchester City'nin
THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs önlemi