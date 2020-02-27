Euro
6.70
Dolar
6.16
BIST 100
114,215.30
Altın
1,648.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor

Manchester City, deplasmanda Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 27.02.2020
Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor Fotoğraf: Burak Abkulut/AA

Ankara

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağı, iki karşılaşmayla sona erdi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasını 13 kezle en fazla kazanan kulüp rekorunu elinde tutan İspanya temsilcisi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İngiltere ekibi Manchester City'yi ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresine iyi başlayan Real Madrid, 60. dakikada Isco'nun ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti. Ataklarını sıklaştıran Manchester City, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 83. dakikada penaltıdan Kevin de Bruyne'ün golleriyle maçı 2-1 kazanarak rövanş öncesi önemli skor avantajı elde etti.

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, rakibine yaptığı faulün ardından 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Manchester City'de Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Olympique Lyon deplasmana avantajlı gidecek

Gecenin diğer mücadelesinde, turnuvanın tecrübeli takımlarından Juventus, Fransa'da Olympique Lyon'un konuğu oldu.

Karşılaşmaya atak başlayan ev sahibi Olympique Lyon, 31. dakikada Lucas Tousart'ın fileleri sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Juventus'un ikinci devredeki gol çabaları sonuç vermedi ve müsabakayı 1-0 kazanan Olympique Lyon, rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Mart Salı günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şeytan geri döndü: Almanya’da ve Avrupa’da aşırı sağ
Rusya İdlib'de kendi güvenilirliğini imha ediyor
Hocalı Soykırımı ve Münih’teki Aliyev-Paşinyan tartışması
Avrupa’da zamanın ruhu: Aşırı sağ ve ırkçılığın yükselişi devam ediyor
Koronavirüs salgını Çin’e alternatif olarak Türkiye’yi ön plana çıkarıyor

Benzer haberler

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor

Manchester City, Madrid'den avantajla dönüyor

Manchester City'den CAS'a 'men' başvurusu

Bayern Münih tur kapısını araladı

Real Madrid'e Hazard'dan kötü haber

Real Madrid'e Hazard'dan kötü haber
Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti

Manchester City, Leicester City'yi tek golle geçti
Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı

Ronaldo'nun bininci maçında Juventus liderliği bırakmadı