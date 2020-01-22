Euro
6.57
Dolar
5.93
BIST 100
123,556.10
Altın
1,557.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 24'üncü haftasında konuk olduğu Sheffield United'ı 1-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.01.2020
Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

Ankara

Bramall Lane Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 2'nci devresine etkili başlayan konuk ekip Manchester City, 73'üncü dakikada Sergio Agüero'nun attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Manchester City'de Gabriel Jesus, 36'ncı dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Ligde 2'nci sırada yer alan Manchester City, bu sonuçla lider Liverpool ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 13'e düşürdü. Sheffield United ise 33 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Berlin Konferansı sonrasında Libya krizinin geleceği
Doğru zamanda doğru hamle: Türkiye'nin otomobili
İsrail'deki hükümet krizinde ultra-ortodoks Yahudilerin Rolü
'NATOME' bir Trump fantezisi mi, 2020'lerin gerçeği mi?
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Benzer haberler

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

Manchester City deplasmanda tek golle kazandı

Manchester Unitedlı Rashford, sahalardan 1,5 ay uzak kalacak

Liverpool, Premier Lig'de farkı açıyor

Cenk Tosun'dan gollü başlangıç

Cenk Tosun'dan gollü başlangıç
Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı

Aston Villa kaleci Reina'yı kiraladı
Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı