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Manchester City deplasmanda kazandı

İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi.

Doğa Kırmızıoğlu   | 19.10.2019
Manchester City deplasmanda kazandı

Ankara

İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti. 

Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu oldu.

Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.

Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.



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