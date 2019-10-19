Manchester City deplasmanda kazandı
İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Crystal Palace'ı 2-0 yendi.
Ankara
İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında Manchester City, konuk olduğu Crystal Palace'ı 2-0 mağlup etti.
Ligin 9. haftasında zirve mücadelesi veren son şampiyon Manchester City, Selhurst Park'ta Crystal Palace'ın konuğu oldu.
Manchester City, 39. dakikada Gabriel Jesus, 41. dakikada David Silva'nın golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Puanını 19'a çıkaran Manchester City, lider Liverpool'un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. Crystal Palace ise 14 puanda kaldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.