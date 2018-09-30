Madrid derbisi berabere sonuçlandı

La Liga'nın 7. haftasındaki derbi mücadelesinde Real Madrid ile Atletico Madrid, golsüz berabere kaldı.

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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid ile 0-0 berabere kaldı.

La Liga'nın 7. haftasında, Madrid derbisi heyecanı yaşandı. Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid ile Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.

İkinci yarıda da iki takım, yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi.

Real Madrid, Barcelona'nın puan kaybettiği haftada galip gelemeyerek liderlik şansını kullanamadı ve 14 puanla ikinci sırada yer aldı. 12 puanlı Atletico Madrid ise dördüncü sırada kaldı.

Real Madrid, Filistinli taraftarı ağırladı

Öte yandan, 8 ay hapis yatmasının ardından temmuz ayında serbest bırakılan Filistinli genç aktivist Ahed et-Tamimi, maç öncesi Real Madrid tarafından ağırlandı. Ahed et-Tamimi'ye Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid yöneticilerinden Emilio Butragenio tarafından üstünde ismi yazılı forma hediye edildi.



Muhabir: Doğa Kırmızıoğlu