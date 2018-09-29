Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Güneş, "Love iyi bir oyuncu. Ona öğreteceğimiz bir şey yok, önemli olan üretken olması." dedi.

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Kendi seyircimiz önünde oyun kontrolünün bizde olduğu bir müsabaka yaptık. Gol yememiş olmamız sevindirici. Beklenmeyen goller yemiştik ve bu yüzden puan kaybettiğimiz de oldu. Oyuncular gayret gösterdi, 3 puan aldık mutluyuz. Rakip golleri yedikten sonra oyundan koptu." diye konuştu.

"Love'ın oyuna katkısından memnunum"

Sezonun ilk resmi maçına çıkan ve siyah-beyazlılar adına gol perdesini açan isim olan Vagner Love'ın performansını değerlendiren Güneş, "Love iyi bir oyuncu. Ona öğreteceğimiz bir şey yok, önemli olan üretken olması. Bazen pozisyon buldu, gol bulamadı. Israrla üstüne gidince morali bozuluyor. Bugün iyiydi, olumlu işler yaptı. Love'ın oyuna katkısından memnunum." ifadelerini kullandı.

Defansın solunda görev yapan Gary Medel'in iyi oynadığını söyleyen tecrübeli teknik adam, "Caner ve Adriano önemli oyuncular. Önemli olan kimin ne verdiğidir. Bazen iyi oyuncuyu bekletiyorsunuz ya da değiştiriyorsunuz. Oyuncunun verimi ile ilgili bir durum bu. Medel bugün solda olmasına rağmen sahanın en iyilerinden biriydi. Sorumlu oynadı ve rakibi de iyi kapattı." değerlendirmesinde bulundu.

"Gökhan Töre şu an eskisine göre daha iyi"

Gökhan Töre'nin bugün rahatsız olduğu için kadroya alınmadığını söyleyen Şenol Güneş, "Kadroya alınmama sebebi rahatsızlığı olması. Çalışmaları gayet iyi. Gökhan Töre şu an eskisine göre daha iyi. Ortam gelince şans vereceğiz. Oğuzhan ve Ljajic zaman zaman iyi pas yaptılar, akıcı pas yapmaları lazım. Zemin de onları etkiliyor. Bütün oyuncuların hazır olması lazım. Dorukhan iyi çalışıyor, o da şans bulacak. Sağ bek de oynuyor ama ortada ondan daha memnunum. Güven'den de umutluyum." ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı takımın yaş ortalaması ile ilgili bir soruya Güneş, "Oyuncunun verimine bakıyoruz. Bizden daha yaşlı takımlar var. Bu maçta Medel, Quaresma, Pepe, Babel ve Gökhan'dan memnunum. Tabi bu isimler 3-5 sene sonra olmayacak ama uzun vadeli düşünürsek Dorukhan, Güven, Fatih, Alpay, Mertcan gibi isimler olacak." şeklinde cevap verdi.

"Abim benim menajerim değil"

Abi Zekeriya Güneş'in yerel bir gazeteye verdiği röportajla ilgili konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Abim beni aramadı. Kahvede otururken konuşmuştur. Her insanın düşüncelerine saygım vardır. Benimle ilgili konuşulur ondan sonra bana 'Sen ne diyorsun' diye sorulur. Abim benim tezgahımı mı hazırlıyor, benim menajerim değil. 1,5 senedir gitsin-kalsın diye bir kampanya var. 2 senedir bu nifak tohumlarını atanlar yorumlarına devam ediyor. Ben bu işe başlarken rapor aldım, herkesin rapor almasını tavsiye ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Oğuzhan ve Ljajic daha fazla öne çıkabilirdi"

Beşiktaş'ın tek pas oynadığında daha iyi olduğunu söyleyen Güneş, "Tek pasla oynadığımızda daha iyiyiz. Gole o yüzden sevindim. Tek top oynamak oyunun hızını arttırır. Antrenmanda dahi üç pas oynamak zorunda kalıyoruz. Ben sahaya bahane bulmadım, konu buraya kaydı. Önde uzun oyuncumuz yoktu. Araya atacağımız paslar, ikiye birler bizim için önemliydi. Oğuzhan ve Ljajic daha fazla öne çıkabilirdi. Onları etkileyen zemindi. Topu tutmadan atarsanız daha etkili olursunuz." şeklinde yorum yaptı.

Futbolculara Türk lirası ile ödeme yapılmasına yönelik bir soruya Şenol Güneş, "Çıkan her kanunun toplumun yararına olması lazım. Burada yanlış yaparsanız daha pahalıya patlar. Ülkede güven sorunu var. Kendi takımımda adaletli olmak, açık olmak, samimi olmak, ortak yarara uygun kararlar almak zorundayım. Bu ülke bizim, kriz de varsa bizim. Şu anda yok deniyor. Bunların düzeltilmesi için birlikte olacağız. Yanlışla doğruyu karıştırırsak sorun yaşarız. Anlaşma yapıp sonra bozduğunuzda güveni sarsarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Hüseyin Eroğul