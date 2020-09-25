Los Angeles Lakers seride avantaj yakaladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 114-108 yenerek Batı Konferansı finalinde seriyi 3-1'e getirdi.
Ankara
NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin dördüncü maçıyla devam edildi.
Lakers, Anthony Davis'in 34 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 114-108 mağlup etti.
Seride 3-1 üstünlük yakalayan Lakers'ta LeBron James 26 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Kentavious Caldwell-Pope ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Nuggets'ta Jamal Murray'nin 32, Jerami Grant'ın 17, Nikola Jokic'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA play-offlarına yarın TSİ 03.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-1) arasındaki Doğu Konferansı final serisi beşinci maçıyla devam edilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.