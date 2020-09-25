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Spor, Futbol

Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Selçuk Kılıç   | 25.09.2020
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek

Trabzon

Ligin ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan, ikinci haftada da Yukatel Denizlispor deplasmanından 0-0 beraberlikle dönen bordo-mavililer, Yeni Malatyaspor karşısında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Karadeniz ekibinde, Ekuban, Trondsen ve Kamil Ahmet Çörekçi takımda yer alamayacak. İyileşen Pereira ve Marlon'un kadroda yer alması bekleniyor.

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