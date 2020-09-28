Euro
9.07
Dolar
7.78
BIST 100
1,121.17
Altın
1,873.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Loris Karius Union Berlin'de

Bundesliga ekiplerinden Union Berlin, Alman kaleci Loris Karius'u sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 28.09.2020
Loris Karius Union Berlin'de

Ankara

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Union Berlin'den yapılan açıklamada, Alman kaleci Loris Karius'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Liverpool ile anlaşmaya varıldığı ve 27 yaşındaki oyuncunun bu sezon 20 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

İmza töreninin ardından duygularını dile getiren Karius, "Berlin'de kariyerim için yeni bir fırsat yakaladığım ve yeniden Bundesliga'ya döndüğüm için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

2018-2020 sezonları arasında kiralık olarak giydiği Beşiktaş formasıyla 67 karşılaşmada kalesinde 95 gol gören Karius, performansı nedeniyle eleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 209 bin 454'e ulaştı
İran'da son 24 saatte 190 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Almanya Başbakanı Merkel Kovid-19 vakalarındaki artıştan endişeli
Pandemiye karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
'Kimse bu hastalığın kendinde hafif seyredeceği fikrine kapılmasın'

Benzer haberler

Loris Karius Union Berlin'de

Loris Karius Union Berlin'de

Beşiktaş savunmada güven vermedi

Beşiktaş Teknik Direktörü Yalçın: Camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyoruz

Beşiktaş Konyaspor karşısında hüsrana uğradı

Beşiktaş Konyaspor karşısında hüsrana uğradı
Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim

Ozan Kabak: Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu