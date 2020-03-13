Euro
7.02
Dolar
6.33
BIST 100
95,605.22
Altın
1,523.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karışı alınan önlemler ve yeni gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenliyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Berad Büyük   | 13.03.2020
Londra Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi Fotoğraf: İlyas Tayfun Salcı / AA

İstanbul

İngiltere'nin başkenti Londra'da bu yıl 26 Nisan'da 40'ıncısı düzenlenmesi planlanan Londra Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

 

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2019'da 43 bin kişinin koştuğu maraton, bu yıl 4 Ekim'de yapılacak.

1981 yılında başlayan Londra Maratonu, tarihinde ilk kez ertelendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Üniversitesinin açıköğretim sınavlarında erteleme yok
Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı
Uruguay'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor
YÖK 'koronavirüs tedbirlerini' açıkladı

Benzer haberler

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı

Kuveyt'te koronavirüs nedeniyle halka 'evlerinde kalmaları' çağrısı

Avrupa'da koronavirüs tehdidi büyüyor

YÖK 'koronavirüs tedbirlerini' açıkladı

FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı

FIBA organizasyonları sezon sonuna kadar askıya alındı
ABD Başkanı Trump koronavirüs nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti

ABD Başkanı Trump koronavirüs nedeniyle 'ulusal acil durum' ilan etti
Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada

Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada