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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Abdulkadir Karakaya   | 10.04.2020
Liverpool efsanesi Kenny Dalglish koronavirüse yakalandı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Kenny Dalglish'e yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

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