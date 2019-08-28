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Lille'den 3 gollü galibiyet

Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 mağlup etti.

Yunus Kaymaz   | 28.08.2019
Lille'den 3 gollü galibiyet

İstanbul

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) oynanan maçta Lille, sahasında Saint-Etienne'i 3-0 yendi.

Milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in ilk 11'de sahaya çıktığı üçüncü hafta mücadelesinde Lille, sahasında Saint-Etienne'i ağırladı.

Ev sahibi ekip, 37 ve 74. dakikalarda Victor Osimhen ile 69. dakikada Jonathan Bamba'nın penaltı golleriyle galibiyete uzandı.

Lille bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Saint-Etienne 4 puanda kaldı.

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