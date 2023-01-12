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Ligue 1'de PSG, Angers engelini iki golle aştı

Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain, sahasında Angers'yi 2-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 12.01.2023
Ligue 1'de PSG, Angers engelini iki golle aştı

Istanbul

Ligue 1'in 18. haftasında lider PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 5. dakikada Hugo Ekitike ve 62. dakikada Lionel Messi kaydetti.

Bu sonuçla PSG, puanını 47'ye çıkardı. Angers ise 8 puanla son sırada kaldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Olimpik Marsilya ise Troyes deplasmanında 2-0 kazandı. Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika görev yaptı.

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