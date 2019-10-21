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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Muslera ile birlikte basın toplantısı düzenliyor
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Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Leganes'te Arjantinli teknik direktör Mauricio Pellegrino'nun görevine son verildi.

Mutlu Demirtaştan   | 21.10.2019
Leganes'te Pellegrino dönemi sona erdi

İstanbul

Leganes Kulübü, 48 yaşındaki teknik adam Pellegrino ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Daha önce İspanya'da Valencia, Alaves, İngiltere'de Southampton'da görev yapan Pellegrino, geçen sezon Leganes'in başına getirilmiş ve takımı La Liga'da tutmayı başarmıştı.

La Liga'da 9 haftada 2 puan toplayan Leganes, son sırada bulunuyor.

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