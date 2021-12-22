Dolar
12.36
Euro
14.05
Altın
1,789.37
ETH/USDT
4,013.00
BTC/USDT
48,768.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Sevilla, sahasında Barcelona ile 1-1 berabere kaldı.

Mutlu Demirtaştan   | 22.12.2021
La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu

İstanbul

La Liga'nın 4. hafta erteleme maçında Sevilla, 32. dakikada Papu Gomez'in golüyle 1-0 öne geçti. Konuk takım, 45. dakikada Ronald Araujo ile 1-1'lik beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi. Sevilla'da Jules Kounde, 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla lig ikincisi Sevilla, 38 puana ulaşarak lider Real Madrid ile arasındaki farkı 5 puana düşürdü. Barcelona ise 28 puanla 7. sırada yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu

La Liga'da Sevilla ile Barcelona birer puana razı oldu

Kun Agüero gözyaşlarıyla futbolu bıraktı