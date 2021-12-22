Dolar
12.39
Euro
13.84
Altın
1,789.51
ETH/USDT
4,025.40
BTC/USDT
49,144.00
BIST 100
1,892.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal, konuk ettiği Sunderland'i 5-1 yenerek yarı finale kaldı.

Mutlu Demirtaştan   | 22.12.2021
İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

İstanbul

Lig Kupası çeyrek finalinde Arsenal'a galibiyeti getiren golleri 17, 49 ve 58'inci dakikalarda Eddie Nketiah, 27'nci dakikada Nicolas Pepe ve 90+1'inci dakikada Charlie Patino attı. Konuk ekibin tek golü, 31'inci dakikada Nathan Broadhead'den geldi.

Çeyrek final aşaması, bugün TSİ 22.45'te yapılacak Brentford-Chelsea, Liverpool-Leicester City ve Tottenham-West Ham United maçlarıyla tamamlanacak.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biden yönetimi ocakta dağıtmak üzere 500 milyon evde hızlı test kiti satın aldı
İspanya'da Kovid-19 günlük vaka sayısı 49 bin 823 oldu
Almanya Kovid-19 önlemlerini sertleştirdi
Türkiye'de son 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi
DSÖ, Novavax'ın ürettiği "Nuvaxovid" aşısının acil kullanımına onay verdi

Benzer haberler

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi

İngiltere Lig Kupası'nda Arsenal yarı finale yükseldi