Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda Çek Petra Kvitova yarı finale yükseldi.

anasayfa > spor, dünyadan spor 22.01.2019

Kvitova Avustralya Açık'ta yarı finalde

İSTANBUL 

Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen Avustralya Açık'ın 9. gününde, tek kadınlarda 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova ile 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Ashleigh Barty çeyrek finalde karşılaştı.

Rod Laver Arena'da oynanan ve 68 dakika süren mücadeleyi 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan 28 yaşındaki Kvitova, turnuvada ikinci kez yarı finale çıkma başarısını gösterdi.

Wimbledon'da iki şampiyonluğu bulunan Kvitova, yarı finalde ABD'li Danielle Collins ile eşleşti.

Muhabir: Yunus Kaymaz

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