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Kuzey Makedonya play-off'lara yükseldi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.11.2021
Kuzey Makedonya play-off'lara yükseldi Fotoğraf: Furkan Abdula/AA

Ankara

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi.

Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.

Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

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