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Kuveytli tenisçi Dubai'deki şampiyonada İsrailli rakibiyle maça çıkmayı reddetti

Kuveytli genç tenisçi Muhammed el-Avadi'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen şampiyonada İsrailli rakibiyle maça çıkmayı kabul etmediği bildirildi.

Gülşen Topçu   | 22.01.2022
Kuveytli tenisçi Dubai'deki şampiyonada İsrailli rakibiyle maça çıkmayı reddetti

Kuveyt

Kuveyt merkezli Al-Vatan haber sitesine göre, 14 yaş altı Uluslararası Profesyonel Tenis Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Avadi, rakibinin bir İsrailli olduğunu öğrenince müsabakadan çekilme kararı aldı.

Kuveytli milletvekili Usame Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararından ötürü Avadi'yi tebrik etti.

Dubai'de 17 Ocak'ta başlayan turnuvada 50 ülkeden 300 genç tenisçi, 6 farklı yaş grubunda şampiyon olmak için mücadele ediyor.

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