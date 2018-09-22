Klopp'tan Salah'a destek

İSTANBUL

İngiltere basınına açıklamada bulunan Klopp, Salah'ın geçen sezona da benzer şekilde başladığını hatırlatarak, "Geçen sezon, bu sezonun aynı dönemine göre sadece bir gol fazla atmıştı. Bu durum bizim için bir problem değil. Herkesin ondan aynı performansı beklediğinin farkındayım. Salah'tan olabildiğince çok gol atmasını istiyoruz ama geçen sezonki performansını tekrarlaması gibi bir beklentimiz de yok." ifadelerini kullandı.

Salah'ın durumuyla ilgili bir krizin söz konusu olmadığını vurgulayan 51 yaşındaki teknik adam, "Hücum oyuncularının gol atamadığı belli zamanların olması gayet normal. Salah, rakipleri için hala büyük bir tehdit. Son maçlarda sergilediği performansla iyi durumda olduğunu gösterdi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon tüm kulvarlarda rakip fileleri 44 kez havalandıran 26 yaşındaki Salah, bu sezon şu ana kadar çıktığı 6 maçta 2 gol attı.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan



