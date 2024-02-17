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Katar Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek

Polonyalı Iga Swiatek, Kazak Elena Rybakina'yı 2-0 yenerek Katar Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nda üst üste 3. kez şampiyon oldu.

Yunus Kaymaz  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Katar Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon Swiatek

İstanbul

Başkent Doha'da düzenlenen sert kort turnuvasının tekler finalinde, dünya 1 numarası Swiatek ile klasmanın 4. basamağındaki Rybakina karşılaştı.

22 yaşındaki Swiatek, rakibini 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek Katar'da bir kez daha şampiyonluğa uzandı.

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