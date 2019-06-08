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Dünyadan Spor

Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

Formula 1'de sezonun yedinci yarışı Monaco Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Ferrari pilotu Sebastian Vettel ilk sırada tamamladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 08.06.2019
Kanada'da pole pozisyonu Vettel'in

Ankara

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun yedinci yarışı Kanada Grand Prix'sine, Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ilk sıradan başlayacak.

Montreal kentindeki 4,361 kilometrelik Gilles Villeneuve Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, Ferrari'nin Alman pilotu Vettel 1.10.240'lık derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilptu Lewis Hamilton 1.10.446'lık süresiyle ikinci, Vettel'in takım arkadaşı Fransız Charles Leclerc de 1.10.920'lik derecesiyle üçüncü en iyi zamana imza attı.

Kanada Grand Prix'si yarın TSİ 21.10'da koşulacak.

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