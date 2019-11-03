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Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu

Türkiye, G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Süha Gür   | 03.11.2019
Kadın tekvandocular Avrupa şampiyonu

Istanbul

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği (WTE) tarafından İtalya'nın Bari şehrinde düzenlenen G4 Ekstra Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ay-yıldızlı kadın sporcular, organizasyonu 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayarak zirvede yer aldı.

Kadınlarda takım halinde Avrupa şampiyonu olan Türkiye, genel klasmanda ise Avrupa üçüncülüğünü elde etti.

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