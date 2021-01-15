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Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya

Milli güreşçilerden Evin Demirhan, Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde gümüş madalya kazandı.

Sinem Er   | 15.01.2021
Kadın milli güreşçilerden Fransa'da 3 madalya

Ankara

Fransa'nın Nice kentinde düzenlenen Henri Deglane Fransa Grand Prix'sinde milli güreşçilerden Evin Demirhan gümüş, Bediha Gün ve Aslı Demir bronz madalya kazandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 50 kiloda Evin Demirhan, ilk turda ABD'li Amy Fearnside, çeyrek finalde Fransız Felicia Gallo, yarı finalde Alman Lisa Ersel'i yenerek finale yükseldi. Finalde ABD'li Sarah Hildebrandt'a 13-2 yenilen Evin Demirhan, gümüş madalya elde etti.

Bediha Gün, 57 kilo mücadelesinin ilk turunda Alman Laura Mertens'e kaybetti. Repesaj müsabakalarına katılan milli güreşçi, sırasıyla Alman rakipleri Sandra Paruszewski, Elena Heike Brugger ve Josefıne Purschke'yi mağlup ederek bronz madalyaya ulaştı.

Aslı Demir ise çeyrek finalden dahil olduğu 68 kilo müsabakasında ABD'li Forrest Molinari'ye yenildi. Repesajda İspanyol Nerea Pampin ile Alman sporcular Maria Selmaier ve Eyleen Sewina'yı yenen Aslı Demir, bronz madalyanın sahibi oldu.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 17 Ocak Pazar günü mindere çıkacak.

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