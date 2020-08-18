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Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Burnley ile sözleşmesi sona eren kaleci Joe Hart'ı renklerine bağladı.

Abdulkadir Karakaya   | 18.08.2020
Joe Hart, Tottenham'a transfer oldu

Ankara

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 33 yaşındaki İngiliz kaleci ile 2022 yılına kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Joe Hart, daha önce Manchester City ile 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı.

İngiltere Milli Takımı'nın kalesini 75 kez koruyan Joe Hart'ın adı, Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük ile de anılmıştı.

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