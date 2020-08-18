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Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı

Şilili kaleci Claudio Bravo, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den ayrıldı.

Yunus Kaymaz   | 18.08.2020
Claudio Bravo, Manchester City'den ayrıldı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, dört sezondur Manchester ekibinin kadrosunda yer alan 37 yaşındaki file bekçisinin takımdan ayrıldığı kaydedildi. 

2016 yılında Barcelona'dan transfer edilen deneyimli kaleci, İngiliz ekibinde tüm kulvarlarda 61 maça çıktı ve 20'sinde gol yemedi.

Bravo, kariyerinde 123 kez de Şili Milli Takımı'nın formasını giydi.


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