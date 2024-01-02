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James Milner, Premier Lig rekorlarını egale etti

İngiltere Premier Lig'deki 632. maçına çıkan James Milner, Ryan Giggs ile ligde en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu.

Abdulkadir Karakaya  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
James Milner, Premier Lig rekorlarını egale etti

İstanbul

Brighton'da oynayan 37 yaşındaki Milner, takımının West Ham United'a konuk olduğu karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

Premier Lig'de 632. kez görev alan İngiliz futbolcu, maç sayısında Ryan Giggs'i yakalamayı başardı.

2002'den bu yana Premier Lig'de oynayan Milner, ligde 23 yıl aralıksız forma giyerek Giggs'in bu alandaki rekorunu da egale etti.

2020 yılında futbolu bırakan Gareth Barry, 653 kezle ligde en çok maça çıkan oyuncu ünvanını elinde bulunduruyor.

Listenin ilk 5 sırasındaki isimler şöyle:

Gareth Barry (653)

James Milner (632)

Ryan Giggs (632)

Frank Lampard (609)

David James (572)

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