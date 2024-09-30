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İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçın öncelikli bilet satışları, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı.

Hilmi Sever  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
İzlanda-Türkiye maçının öncelikli bilet satışı başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakanın bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

İzlanda maçının genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

İzlanda-Türkiye maçının misafir tribün bilet fiyatları 2 bin 250 lira olarak belirlendi.

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