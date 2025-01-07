İtalya Süper Kupası'nı Milan kazandı
İtalya Süper Kupası'nı finalde Inter'i 3-2 yenen Milan kazandı.
Ankara
Inter ile Milan arasındaki final karşılaşması, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta oynandı.
Milan, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-2 galip ayrılarak kupayı 8. kez müzesine götürdü.
Lautaro Martinez'in 45+1. dakikada attığı golle soyunma odasına 1-0 önde giden Inter, 47. dakikada Mehdi Taremi ile farkı ikiye çıkardı.
Theo Hernandez'in 52. dakikada serbest vuruştan attığı golle umutlanan Milan, 80. dakikada Christian Pulisic ile beraberliği yakaladı: 2-2.
Milan'a kupayı kazandıran golü, 90+3. dakikada Tammy Abraham attı.
Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 35. dakikada oyundan çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.