İtalya Kupası finali TRT Spor'dan yayımlanacak
Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
İstanbul
Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.
TRT'den yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Türk futbolseverler TRT Spor kanalından izleyebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.