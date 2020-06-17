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İtalya Kupası finali TRT Spor'dan yayımlanacak

Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

Emrah Oktay   | 17.06.2020
İtalya Kupası finali TRT Spor'dan yayımlanacak

İstanbul

Napoli ile Juventus'un karşı karşıya geleceği İtalya Kupası final maçı, TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'daki San Paolo Stadı'nda bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Türk futbolseverler TRT Spor kanalından izleyebilecek.

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