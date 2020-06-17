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DTÖ'nün korsan maç yayın raporu futbol camiasında yankı buldu

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren raporu futbol camiasında geniş yer buldu.

Yunus Kaymaz   | 17.06.2020
DTÖ'nün korsan maç yayın raporu futbol camiasında yankı buldu

İstanbul

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğu ve bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildiren raporu futbol camiasında geniş yer buldu.

Korsan yayına karşı uzun soluklu mücadeleye güç kazandıran DTÖ raporu sonrasında futbolun çatı kuruluşları FIFA ve UEFA'dan da açıklama geldi.

FIFA'nın açıklamasında, "FIFA, DTÖ'nün tavsiye ve taleplerine uygun şekilde Suudi Arabistan'dan, Ticari Fikri Mülkiyet Haklarının Korunması'na ilişkin sözleşme (TRIPS) kapsamındaki yükümlülüklerine uyum için gerekli adımları atmasını talep eder. DTÖ'nün kararı, futbol maçlarının korsan yayınlanmasının yasadışı bir faaliyet olduğunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu tür faaliyetler hiçbir düzeyde hoş görülmeyecektir." ifadeleri yer aldı.

DTÖ'nün raporunun memnuniyetle karşılandığı belirtilen UEFA açıklamasında ise, "Arabsat uydusu üzerinden tahsis edilmiş frekanslarla yayın yapan BeoutQ, Suudi Arabistan'ın egemenlik alanındaki kişi ve birimler tarafından yönetildi ve geliştirildi. Korsan yayıncılık faaliyeti sadece yatırımları tehdit etmekle kalmıyor, profesyonel sporun varlığını da tehdit ediyor." denildi.

BeoutQ platformu ile Suudi Arabistan arasındaki doğrudan bağlantıyı ortaya çıkaran rapora Financial Times, New York Times, BBC ve The Guardian gibi uluslararası medyanın önde gelen yayınları da geniş yer ayırdı.

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