Euro
10.37
Dolar
8.74
BIST 100
1,391.06
Altın
1,764.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman, “Gençlik Forumu” nda konuşuyor. Galatasaray Kulübü Olağan Seçim Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan başkanlık seçiminin sonuçları açıklanıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2020

İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsviçre, hazırlıklarını tamamladı.

Hilmi Sever   | 19.06.2021
İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

Bakü

Karşılaşmanın oynanacağı Bakü Olimpiyat Stadı'nda teknik direktör Vladimir Petkovic yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Isınmayla başlayan idman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Türkiye maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

İsviçre ile Türkiye yarın TSİ 19.00'da Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 5 bin 480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Sağlık Bakanlığı: 5 milyon doz Sinovac aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı
DSÖ: Kovid-19’un Delta varyantının küresel olarak baskın tür olması bekleniyor
ABD'de Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı 601 bin 574'e yükseldi

Benzer haberler

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan yabancı kuralına destek

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan yabancı kuralına destek

İsviçre Teknik Direktörü Petkovic: Bizim için bir final maçı gibi olacak

İsviçre, Türkiye maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı

A Milli Takım, İsviçre maçı hazırlıklarını tamamladı
A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: Gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi

A Milli Takım Teknik Direktörü Güneş: Gol atamamak hayal ettiğimiz bir şey değildi
Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi

Beşiktaş'ın Slovakya kampı iptal edildi