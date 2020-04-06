Euro
7.32
Dolar
6.78
BIST 100
92,071.13
Altın
1,661.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson'un ücretsiz olarak izne çıkarıldığı açıklandı.

Abdulkadir Karakaya   | 06.04.2020
İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı

Ankara

İsveç Futbol Federasyonundan (SVFF) yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele edildiği belirtildi.

Teknik direktör Janne Andersson dahil federasyon bünyesinde çalışan 90 kişinin mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz izne çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SVFF Genel Sekreteri Hakan Sjostrand, federasyonun mali yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu kaçınmak istediğimiz bir durumdu ancak mevcut şartlarda gerekli olduğu gözüküyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste son 24 saat
AB'ye Kovid-19'la mücadelede ortak mobil uygulama çağrısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı bin 911’e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 275 bini aştı
Trump'ın Kovid-19 tedavisi için önerdiği sıtma ilacı Beyaz Saray uzmanlarını ikiye böldü

Benzer haberler

Koronavirüste son 24 saat

Koronavirüste son 24 saat

Liverpool ücretsiz izin kararından geri adım attı

Tottenhamlı futbolcu Son Premier Lig'e verilen arada askerliğini yapacak

İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı

İsveç Teknik Direktörü Andersson ücretsiz izne çıkarıldı
ABD'nin Roosevelt Uçak Gemisi kaptanına ihanet suçlaması

ABD'nin Roosevelt Uçak Gemisi kaptanına ihanet suçlaması

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini aştı