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İspanya'da gelecek aydan itibaren VAR kayıtları yayınlanacak

İspanya Futbol Federasyonu ve LaLiga yönetimi, hakemler ile VAR odası arasındaki konuşmaların yayınlanması konusunda anlaştı.

Yunus Kaymaz  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
İspanya'da gelecek aydan itibaren VAR kayıtları yayınlanacak

İstanbul

LaLiga'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Ocak 2024'ten itibaren hakemlerin VAR odasındaki meslektaşlarıyla yaptığı konuşmaların yayınlanması konusunda federasyonla anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, uygulamanın 10-14 Ocak tarihlerindeki İspanya Süper Kupa maçları ile 12 Ocak'taki ligin 20. hafta müsabakalarından itibaren başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

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