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İspanya'da futbola koronavirüs engeli

İspanya Futbol Federasyonu, koronavirüs önlemleri kapsamında 1. ve 2. lig dışında ülkedeki tüm futbol müsabakalarının iki hafta boyunca durdurulmasına karar verdi.

Şenhan Bolelli   | 11.03.2020
İspanya'da futbola koronavirüs engeli

Madrid

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF), ülkede hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı önlemler kapsamında, 1. ve 2. ligler dışında tüm müsabakaların iki hafta süreyle oynanmayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, 1. ve 2. lig dışında hem erkekler hem de kadınlarda gerçekleştirilen tüm futbol ile salon futbolu karşılaşmalarının iki hafta süreyle askıya alındığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19'a karşı önlem olarak alınan 1. ve 2. lig futbol ile basketbol müsabakalarının iki hafta seyircisiz oynanması kararının da gözden geçirilmesi bekleniyor.

La Liga kurumu, 1. ve 2. lig maçlarını seyircisiz oynama önlemini açıklamış ancak virüsün yayılma hızına ve Sağlık Bakanlığından gelecek tavsiyelere göre yeni önlemler alınabileceğini duyurmuştu.

İspanyol Futbolcular Derneği (AFE) ise La Liga'nın kararını eleştirip, İtalya'da olduğu gibi liglerin durdurulmasını istemişti.

İspanya'da mevcut durumda koronavirüs teşhisi konulan hastalar arasında 47 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 2 binin üzerine çıktı. Virüsün en yaygın görüldüğü Madrid özerk yönetiminde tüm amatör spor tesislerinin iki hafta süreyle kapatılması kararı alındı.



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