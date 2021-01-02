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İskoçya derbisini tek golle Rangers kazandı

İskoçya 1. Futbol Ligi'nde iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, Celtic'i 1-0 yenen Rangers kazandı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 02.01.2021
İskoçya derbisini tek golle Rangers kazandı

Ankara

Bu sezon elde ettiği sonuçlarla ligin açık ara favorisi konumuna gelen namağlup lider Rangers, rakibi Celtic'i ligin 22. haftasında Ibrox Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelede Rangers, Callum McGregor'un 70. dakikada kendi kalesine attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti. Celtic'te Nir Bitton, 62. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Rangers, 62 puana yükselerek liderliğini sürdürdü. Son 9 sezondur üst üste şampiyonluğa uzanan Celtic ise 3 maç eksiği ve 43 puanla ikinci sırada kaldı.

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