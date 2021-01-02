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Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'ne deplasmanda 3-1 yenildikleri maçın sorumluluğunu aldığını söyledi.

Erkan Tiryaki   | 02.01.2021
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak / AA

Ankara

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Hamzaoğlu, 3 puanı alan MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.

Hamzaoğlu, ilk yarıda bekledikleri oyunu oynayamadıkların ve erken gol yediklerini anlatarak, "İkinci yarıda hamleler yaptık. İlk yarı 0-0 bitseydi ikinci yarı daha dinlenmiş oyucularla oynarız düşünesindeydik. Soyunma odasına 2-0 geride gidince çevirmek zor oldu. Maçın sonucunu kendime ve teknik ekibime bağlıyorum. Devam edeceğiz, bugün maç nasıl kazanılır onu da görmüş olduk. Savaşmadan, istemeden, çok arzulamadan olmuyor. İnşallah bundan sonraki maçlar için bu maçtan gereken dersi alırız." diye konuştu.

Karşılaşmadan sonra rahatsızlık geçiren futbolcusu Youssouf Ndayishimiye'nin son durumunu da aktaran Hamzaoğlu, "Şu an biraz daha iyi. Çok koştu, yıprandı. Son dakikalarda bir kafa kafaya çarpışması da olmuş. Baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı var. Tedbir amaçlı hastaneye göndereceğiz. İnşallah önemli bir şey çıkmaz." ifadelerini kullandı.

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