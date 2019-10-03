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Isaac Promise hayatını kaybetti

Austin Bold Kulübü, kariyerinde Gençlerbirliği ve Trabzonspor formaları da giyen Nijeryalı futbolcunun vefat ettiğini duyurdu.

Yunus Kaymaz   | 03.10.2019
Isaac Promise hayatını kaybetti

İstanbul

Kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçiren Nijeryalı futbolcu Isaac Promise, hayatını kaybetti. 

ABD'nin Austin Bold Kulübünden yapılan açıklamada, 31 yaşındaki futbolcunun dün vefat ettiği bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, futbolcunun ölüm sebebine yer verilmezken, basına Promise'in kalp krizi geçirdiği yönünde haberler yansıdı.

2005 yılında Türkiye'ye gelen Promise, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Manisaspor, Antalyaspor, Balıkesirspor, Karabükspor ve Giresunspor formalarını giydi.

Promise, geçen yıl ABD ekiplerinden Austin Bold'a transfer olmuştu.


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