İran'da haftanın maçını Mustafa Denizli'nin takımı kazandı
İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Traktör, son şampiyon Persepolis'i 1-0 yendi.
Tahran
İran Pers Körfez Pro Ligi'nin ilk haftasında Mustafa Denizli yönetimindeki Traktör, sahasında son şampiyon Persepolis'i 1-0 mağlup etti.
Tebriz'deki Yadigar İmam Stadı'nda oynanan haftanın en önemli müsabakasında Denizli yönetimindeki Traktör, geçen sezonun şampiyonu Persepolis ile karşılaştı.
Traktör, mücadeleden 1-0'lık skorla ayrılarak sezona galibiyetle başladı.
Tebriz'deki stadı dolduran Traktör taraftarları, maçtan önce ve galibiyetin ardından sevgi gösterisinde bulunduğu tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli lehine tezahüratlar yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.