İSTANBUL

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizli, "Seri devam etti. İlk yarıdaki iyi serinin tam tersini yaşıyoruz. İkinci yarıya kötü başlangıç yaptık. Süper Lig takımının yaşamadığı bir seri yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Gol de attık ve kaçırdık. Ancak yediğimiz golden sonra kırılganlığımız devam etti. Bu durumu değiştirecek olan bizleriz. Benim ve takımımın inancı asla kaybolmayacak. Önümüzdeki 2 haftalık süreç çok önemli. Önemli 3 maç var. Bu arada dönüşü yapacağız. Yaptığımız hatalara da mutlaka çare bulacağız ve teşhis koyacağız." diye konuştu.

Üst üste yaşadıkları mağlubiyetler karşısında üzgün olduklarını kaydeden Mustafa Denizli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güçlü bir takıma karşı kaybettik. Final pasları ve vuruşlarında bizden daha becerikliydiler. Neticede üzüldüğümüz bir 90 dakika geride kaldı. Ancak biz bu mücadeleden yüzümüzün akıyla mutlaka çıkacağız. Bu durumu değiştirecek potansiyelimiz var. Yediğimiz goller, bir Süper Lig takımının yaşamaması gerek pozisyonlardan kaynaklandı. Yürüdüğümüz yoldan hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz."

Ara transfer döneminde takımda değişim yaşandığına da dikkati çeken Denizli, "Takımdaki değişim bizi tahmin ettiğimizden daha fazla etkiledi. Bazı futbolcularda beklemediğim düşüşler oldu. Ancak en kısa sürede bunları geride bırakacağız. Yediğimiz ilk golden sonra kırılganlık sorunu yaşıyoruz. Yarından itibaren bunun da üzerinde ciddi çalışmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.